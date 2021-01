Marta Cagnola, chi è la speaker radiofonica: età, foto, carriera

By

Marta Cagnola è una giornalista e speaker radiofonica italiana, che ha lavorato per Radio 24 e il Festival di Sanremo.

Marta Cagnola, classe 1973, è una giornalista e speaker radiofonica. Ha anche una carriera accademica, da anni è infatti collaboratrice della cattedra di giornalismo radiotelevisivo all’Università degli Studi di Milano.

Nel suo passato Marta Cagnola ha collaborato sia con il Tg5 che con il Tg3 e ha fatto parte del cast di Disney Club. Ha esordito come speaker radiofonica per RTL 102.5 e ha collaborato con la redazione spettacoli del settimanale Donna Moderna. Per la radio ha seguito diverse edizioni della kermesse italiana del “Festival di Sanremo” e dell'”Eurovision Song Contest“. E’ una voce radiofonica molto amata, presente dal 2000 nella redazione news di Radio24.

Marta Cagnola, la radio e il Festival di Sanremo

In questi anni per Radio24 Marta Cagnola ha condotto diversi format radiofonici in tutte le fasce orarie, tra questo il “Buongiorno“, “Come nasce una canzone” e “La rosa purpurea“, nella fascia serale. Da anni si occupa di spettacolo, seguendo sia la musica, che il cinema e la televisione, conducendo anche “English 24“.

Nel 2016, presente nella sala stampa del teatro Ariston, un suo tweet fece emergere il caso “Gabbani-Miele“. Il ‘votatore’ della sala stampa andò in tilt e venne rivelata la vittoria di Miele nel duello con Gabbani. Quella votazione venne invece rivista e fu il toscano a trionfare tra le Nuove Proposte del “Festival di Sanremo” con il suo brano “Amen“.