Lanuvio, dramma nella casa di riposo: 5 morti intossicati

Tragedia a Lanuvio, comune alle porte di Roma, dramma nella casa di riposo: 5 morti intossicati, ipotesi monossido di carbonio.

Una vera e propria strage si è consumata nelle scorse ore in una casa di riposo a Lanuvio, vicino a Roma. Il bilancio provvisorio parla di 5 vittime tra gli anziani e gli operatori sanitari, ma la tragedia potrebbe anche avere conseguenze più gravi. Infatti ci sarebbero anche altre sette persone che sono in gravi condizioni.

Le altre persone coinvolte in questa assurda tragedia sono state trasportate in ospedale e non si conoscono le loro reali condizioni. Non è escluso che possano essere in pericolo di vita. Stamattina è scattato l’allarme al cambio turno: un addetto alla struttura si è infatti reso conto che nella notte le 12 persone presenti avevano perso conoscenza.

Dalle prime informazioni, infatti, sembra che un impiegato, probabilmente anche egli un operatore sanitario, arrivando in struttura, abbia trovato tutte e 12 le persone presenti, due suoi colleghi e 10 ospiti, prive di sensi. Ha fatto così scattare l’allarme, ma all’arrivo del personale medico sanitario, per cinque dei presenti non c’era più niente da fare. Altre sette persone, come detto, sono state portate in ospedale.

Da chiarire le cause della strage avvenuta all’interno della casa di riposo alle porte di Roma. Tra le ipotesi al vaglio in questo momento e sembra ritenuta la più probabile, c’è quella di un’intossicazione da monossido di carbonio. Molto probabilmente, nel corso della notte, dormivano tutti e di fatto nessuno si sarebbe reso conto della mancanza di ossigeno. Su quanto accaduto, sta indagando la magistratura, che valuterà anche eventuali negligenze della struttura che ospitava gli anziani.