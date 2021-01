Greta Ferro, chi è il padre Giuseppe: famoso imprenditore, re della pasta

Greta Ferro è un’attrice italiana presente in Made in Italy, suo padre Giuseppe è un famoso imprenditore di un noto pastificio italiano.

Greta Ferro è un’attrice italiana, nata a Vasto, nel chietino. E’ stata lanciata dalla serie televisiva trasmessa in prima visione assoluta su Prime Video nel 2019, ed ora in onda su Canale 5, “Made in Italy“.

Greta Ferro ha iniziato la sua carriera da giovanissima come modella, lavorando con l’agenzia Why Not Models. Poi si è lanciata nel mondo del cinema e della televisione e, oltre alla serie attualmente in onda su Canale 5, “Made in Italy“, è possibile vederla anche nel film “Weekend“, per la regia di Riccardo Grandi e nella serie televisiva di Chiara Lubich, “L’amore vince tutto“. La madre di Greta, Gilda Antonelli, è una professoressa universitaria, mentre suo padre Giuseppe Ferro è un famoso imprenditore.

Greta Ferro, chi è il padre Giuseppe: imprenditore di successo

Giuseppe Ferro è l’amministratore del noto pastificio italiano La Molisana di Campobasso. L’azienda è recentemente finita nel caos per i suoi formati speciali con chiari riferimenti al periodo fascista. L’azienda è stata rilevata e rilanciata nel 2011 dalla famiglia Ferro.

Giuseppe Ferro oggi ha un’azienda con 270 dipendenti e, in questo periodo di forte difficoltà economica, ha dichiarato che: “Continuiamo a tenere alta la bandiera e anche il morale, in questi giorni dove serve che ciascuno faccia la sua parte“. La sua azienda è il quarto player del mercato per la pasta bianca e co-leader in quella integrale, con un fatturato da 130 milioni di euro l’anno.