La conduttrice Rai Elisa Isoardi fa viaggiare l’immaginazione dei fan con un post su Instagram che trasuda sensualità.

Conclusa l’intensa parentesi in Ballando con le stelle, in cui Elisa Isoardi ha mostrato di avere una forte passione ed una determinazione non comune (è andata oltre le avversità e gli infortuni, senza mai perdere la fiducia in ciò che stava facendo), per la conduttrice Rai ci sono stati mesi di meritato riposo e riflessione. Ancora oggi non è chiaro quale sarà il suo futuro e quali saranno i progetti a cui prenderà parte, ma di certo l’ex miss sceglierà ciò che è meglio per la propria carriera, provando a chiudere una volta per tutte la sfortunata esperienza a La Prova del Cuoco.

Il desiderio di Elisa, come di qualunque professionista che si rispetti, è quello di spostare l’attenzione mediatica e del pubblico dalla sfera sentimentale a quella professionale, cercando di fare parlare di sé per il lavoro svolto, piuttosto che per le presunte o vere relazioni sentimentali. In questi anni, infatti, si è parlato troppo della relazione con Salvini e successivamente delle presunte liason con altri uomini.

Elisa Isoardi alimenta le fantasie dei fan: “Sul divano… solo cose belle”

Per riuscirci è necessario ponderare la prossima mossa professionale e ricaricare le energie per farsi trovare pronta alla prossima avventura. Per farlo necessita di relax e serenità, condizioni che non si trovano dietro l’angolo ma che vanno costruite passo dopo passo. Nel frattempo continua a coltivare il rapporto con i tanti follower che la seguono su Instagram, un passaggio obbligato per le star di oggi, ma anche un piacere dato che proprio i fan possono essere uno stimolo per andare avanti e migliorarsi.

Ieri sera ad esempio ha rivolto loro un pensiero da casa, poco prima di mettersi sul divano a guardare la televisione. Nel post, in cui si vede una foto in primissimo piano della conduttrice con indosso una vestaglia che ricorda un kimono, Elisa scrive: “A casa, sul divano finalmente… relax e #solocosebelle ♥️ buona serata ragazzi #casa #relax #tv #libri”. Tanto basta per fare scatenare i fan, come sempre prodighi di lusinghe, apprezzamenti e commenti.

