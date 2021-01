Dayane Mello, i suoi racconti smentiti dalla madre: l’attacco del fratello

Arrivano le smentite della madre di Dayane Mello dopo i suoi numerosi racconti avvenuti all’interno della casa del Grande Fratello

Novità inaspettate durante la puntata del Grande Fratello Vip con la smentita della madre di Dayane Mello. La signora si è messa in contatto direttamente con la produzione del reality show dopo i racconti della modella brasiliana che non corrispondono al vero. Il filmato è andato in onda lunedì 11 gennaio con la manager della stessa Mello, Paola, che ha svelato al giornalista Gabriela Parpiglia che aveva previsto tutto. La reazione di Dayane è stata molto fredda e così il fratello, Juliano, ha voluto inviare un video messaggio alla manager prendendo le difese della sorella. Così lo stesso Parpiglia ha deciso di divulgare il filmato con il ragazzo che parla in brasiliano.

Dayane Mello, il fratello non ci sta: l’attacco

Dayane e Juliano condividono un bel rapporto e così le parole della madre hanno mandato in confusione lo stesso giovane brasiliano. Lui ha registrato il video, mandato in onda da Parpiglia, esordendo che c’è “tanto dolore” dopo tutto quello che sta succedendo. In aggiunta, ha continuato a difendere le proprie origini spendendo parole d’elogio verso la sorella ora nella casa. Lo stesso Juliano ha aggiunto che è “un grande peccato che una persona che non è stata presente nella nostra vita per tutto questo tempo, ora torna a farsi sentire”. Il ragazzo sudamericano ha svelato di aver sofferto “mentalmente e psicologicamente”. Infine, ha rivelato il fratello della Dayane: “Eppure questa persona pensa di avere il diritto di mentire su quello che abbiamo passato”.