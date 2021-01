Carolyn Smith vittima del body shaming: “Ho sofferto per anni”

Carolyn Smith si è fatta conoscere come una donna coraggiosa e tenace. Ma nel suo passato c’è un’esperienza dolorosa che non potrà mai cancellare dalla memoria.

Oltre a dover lottare contro una feroce malattia, Carolyn Smith – che tutti hanno imparato a conoscere come una donna coraggiosa e tenace – deve fare i conti con alcuni fantasmi del passato. Con gli anni ha imparato a dominarli dando loro il giusto peso, eppure sono sempre lì presenti…

La ferita nascosta di Carolyn Smith

“Buon giorno a tutti – esordisce Carolyn Smith nel suo ultimo post su Instagram -. Oggi mi piacerebbe aprire un nuovo dibattito che mi sta a cuore!!! (Ci sono tanti) ma oggi voglio parlare del peso. Per tanti anni ho sofferto per i commenti (critiche) distruttive verso il mio peso fin da ragazzina. Ma ho imparato tanto, e come difendermi ma mi faceva male lo stesso. Ma adesso mi rendo conto che sono tutti stronzate!!!!”. C’è voluta tanta sofferenza e fatica, e in ogni caso la ferita non si è ancora del tutto rimarginata.

Non usa mezzi termini Carolyn Smith: l’intento è sicuramente quello di spiegare a chi si trova nella stessa situazione vissuta da lei a non lasciarsi angustiare da certi stupidi comportamenti. Mai come in questi casi l’indifferenza è l’arma vincente. “Guardare il mio video e mi piacerebbe sentire la vostra opinione. ☺️Ricordare a scrivere in modo educato anche se non sei d’accordo con le mie opinione. Un abbraccio a tutti! Carolyn #bodyshaming“. Ne vale la pena: cliccare per credere.

