Carla Fracci, chi è il marito Beppe Menegatti: si sono sposati nel 1964

Beppe Menegatti è un celebre e talentuoso regista, marito di Carla Fracci. Scopriamo qualcosa in più su di lui e sulla sua vita privata.

Classe 1929, Beppe Menegatti è un fiorentino doc, celebre regista italiano, e marito della ballerina Carla Fracci. All’anagrafe registrato come Giuseppe, è nato il 6 Settembre, sotto il segno della Vergine. Il suo talento e la sua passione per il mondo dello spettacolo lo hanno portato a collaborare con il grandissimo Luchino Visconti. Quest’ultimo ha preso Giuseppe sotto la sua ala, ingaggiandolo addirittura come assistente. Leggiamo dunque insieme qualcosa in più sulla vita e sulla carriera di Menegatti.

Il regista ha conosciuto Carla proprio durante una collaborazione con Visconti. Dopo un primo incontro al Teatro alla Scala, I due si sono poi rivisti in una sala da ballo. A partire da quel momento si sono perdutamente innamorati l’uno dell’altra, senza mai più lasciarsi. Beppe e la Fracci sono convolati a nozze nel 1964. Insieme hanno dato alla luce un figlio, Francesco, il quale li ha inoltre resi nonni di due splendidi nipoti, Giovanni e Ariele.

Beppe Menegatti e la Carla Fracci sono insieme stati i protagonisti di una Italia fiorente e davvero straordinaria. La coppia infatti ha avuto il piacere di conoscere e collaborare con grandi personaggi come De Sica, De Filippo, e persino Maria Callas. I loro nomi hanno segnato una pagina importante della storia artistica del Novecento, e ancora oggi sono acclamati ed amati dal pubblico, che non potrà mai dimenticare il loro inenarrabile talento.

Beppe Menegatti: il ruolo fondamentale nella carriera di Carla Fracci

L’estro, la creatività, ed il talento di Beppe Menegatti sono stati di fondamentale importanza non solo per la sua carriera, ma anche per quella della moglie, Carla Fracci. L’iconica mise total white della ballerina infatti è frutto di un’idea del marito. L’uomo ha, durante tutto l’arco della loro storia d’amore, consigliato artisticamente la danzatrice, senza mai sbagliare un colpo. Insieme sono stati, e sono tuttora, una coppia straordinaria, che ha segnato irreversibilmente il panorama artistico nazionale del Novecento.