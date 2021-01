Can Yaman distrutto: cancellata Daydreamer, la serie che lo ha reso famoso

L’attore della celebre serie televisiva Daydreamer, Can Yaman, è senza parole. La fiction che l’ha reso famoso è stata cancellata.

I fans della serie televisiva turca “Daydreamer” hanno ricevuto un brutto colpo: Mediaset ha deciso di interrompere nuovamente la programmazione della fiction con Can Yaman e Demet Ozdemir.

Dopo sette mesi dal debutto ufficiale in Italia, Mediaset cambia nuovamente il palinsesto e sospende la programmazione di “Daydreamer“. La prossima puntata non andrà in onda giovedì 21 gennaio, ma è stata spostata a data da destinarsi. Al suo posto andrà in onda “L’ora legale” con Ficarra e Picone. La serie è stata sospesa a causa dei bassi ascolti televisivi: il passaggio in prima serata, infatti, si è rivelato un flop. La puntata dello scorso 7 gennaio non ha superato l’11% di share e quella del 14 gennaio è arrivata al 9%. Non è chiaro quando i fans della serie rivedranno in televisione Can e Sanem.

La fine di Daydreamer, ma vedremo ancora Can Yaman

I fans di “Daydreamer” non sono affatto contenti dei continui cambi di programmazione, in quanto seguire le puntate sta diventando sempre più difficile. Non è escluso che la serie possa tornare nel pomeriggio di Canale 5 nei prossimi mesi, ma non è stato ancora confermato nulla. Intanto Mediaset ha acquistato un’altra serie turca con protagonista Can Yaman, “Bay Yanlis“.

La nuova serie televisiva, che vede come protagonista femminile Ozge Gurel, già conosciuta nelle serie televisive “Cherry Season” e “Bitter Sweet“, dovrebbe andare in onda su Canale 5 in estate. La serie potrebbe andare in onda al posto di “Uomini e Donne” e dovrebbe finire prima dell’autunno, in quanto molto più breve di “Daydreamer“.