Bologna Verona Serie A TIM: streaming, formazioni, precedenti

Il match tra Bologna e Verona è l’anticipo della 18esima giornata della Serie A TIM: streaming in diretta e in tv, dove vederla.

Si è aperta con il botto, ieri sera, la 18esima giornata della Serie A TIM, che ha visto di fronte le formazioni di Lazio e Roma nel derby della Capitale. Era una partita come sempre molto attesa e il risultato è stato clamoroso: un secco tre a zero dei biancocelesti ha rilanciato le loro aspirazioni, smorzando invece quelle giallorosse.

Oggi si riparte alle 15 con il match tra Bologna e Verona: da una parte ci sono i padroni di casa felsinei che vengono da una serie di risultati non proprio convincenti, dall’altra abbiamo invece gli ospiti che sono già dalla scorsa stagione una realtà consolidata, tra le sorprese del nostro campionato.

Precedenti di Bologna – Verona e dove vedere in tv e streaming

La partita di questo pomeriggio allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna tra i padroni di casa felsinei e gli ospiti veronesi è un’esclusiva Sky e sarà visibile solo su questa piattaforma, per gli abbonati, in diretta su Sky Sport Serie A (canale 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport Collection (canale 205). Inoltre – per chi non fosse a casa – sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go e su Now TV, entrambi servizi in abbonamento.

Sono 21 in totale i precedenti di questa sfida giocati sul terreno di gioco del Bologna, a partire dalla stagione 1957-1958, quando ci fu il primo precedente in Serie A vinto dai padroni di casa. Il bilancio sorride ai felsinei, che hanno vinto nove sfide contro le 4 del Verona e otto pareggi totali. Per quanto concerne il computo dei gol, Bologna avanti per 25 reti a 17 totali.

Bologna e Verona, le due squadre in campo: le formazioni

Mihajlovic e Juric stanno completando le loro scelte in vista del match di questo pomeriggio. Queste le probabili formazioni:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo Paz, Dijks; Schouten, Svanberg; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Lovato, Magnani, Dawidowicz; Faraoni, Tameze, Ilic, Dimarco; Barak, Zaccagni; Kalinic