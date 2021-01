Amici, guerra tra Alessandra Celentano ed Elena D’Amario: “Ti sbatto fuori”

Alessandra Celentano ed Elena D’Amario se ne sono dette di tutti i colori ad Amici. E Lorella Cuccarini corre ai ripari…

E’ scontro al calor bianco ad Amici tra la maestra di ballo Alessandra Celentano e la ballerina professionista Elena D’Amario per le prove dell’esibizione di Rosa nella diretta di sabato sera. Ecco il retroscena.

Volano stracci ad Amici

Il daytime di Amici è stato segnato da un duro faccia a faccia tra Alessandra Celentano ed Elena D’Amario in sala prove. Lorella Cuccarini ha invitato la D’Amario ad assistere alle prove per la diretta di sabato dell’aspirante ballerina Rosa e i severi rimproveri scagliati dalla Celentano non le sono affatto piaciuti. “Rosa quando ti sente urlare, si blocca e non riesce a mettere in atto le correzioni – ha spiegato Elena -. Poi non ha mai studiato queste cose”.

Ma risposta della Celentano non ha tardato ad arrivare: “Vuoi che ti dica di uscire dalla sala?! Vuoi che ti sbatta fuori?! Non voglio perdere tempo. Fai l’avvocato difensore. Per me puoi anche andare perché hai già visto quello che dovevi vedere”. Al che la D’Amario ha cercato di calmare gli animi: “Mi stai cacciando? Se posso guardo quest’ultima prova con la musica. Volevo solo dire che per lei era un lavoro nuovo”.

A tirare le somme ci ha pensato Lorella Cuccarini, che ha voluto mandare un messaggio alla produzione annunciando che Rosa non è pronta per la puntata: “Da quello che ho capito – ha spiegato la conduttrice – la coreografia neoclassica di Alessandro e Rosa non è pronta, non possiamo prenderla in considerazione per sabato. E’ inutile accanirsi a fargliela provare ulteriormente”. A buon intenditore…

