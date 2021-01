Amici, gaffe della concorrente: Maria De Filippi in imbarazzo

La gaffe della concorrente Giulia Stabile nella puntata pomeridiana di Amici ha creato imbarazzo nella conduttrice Maria De Filippi.

Protagonista della puntata di oggi pomeriggio di Amici è stata sicuramente Giulia Stabile. La ballerina diciottenne di origini italo-catalane è da diverse settimane una delle concorrenti più amate del talent show, non solo per la sua bravura nell’arte della danza, ma anche e soprattutto per il suo modo di essere spontanea davanti alle telecamere. La scorsa settimana aveva confessato di sentire “le bollicine” per Sangiovanni, suscitando l’ilarità dei presenti e quella del pubblico a casa.

Anche questa settimana la ballerina si è segnalata per qualcosa che ha detto, piuttosto che per qualcosa che ha fatto. Nelle prove, infatti, è stata impeccabile come sempre, ma questa non è più una novità per chi segue con costanza il programma della De Filippi. Ciò che ha sorpreso ed ha fatto sorridere tutti è stato il siparietto di cui si è resa protagonista a fine puntata.

Amici, Maria De Filippi in imbarazzo per la gaffe di Giulia Stabile

Avendo imparato a conoscere la vulcanicità e la spontaneità della ragazza davanti alle telecamere ed avendola presa in simpatia, Maria De Filippi a fine puntata ha invitato Giulia a passare la linea a Verissimo, programma che è andato in onda subito dopo. La giovane ha preso il microfono ed invece di annunciare la trasmissione ha detto: “Come si chiama la ragazza di Verissimo? Ho un vuoto”.

Nel sentire quella frase, Maria è rimasta visibilmente imbarazzata, ma poi l’ha presa a ridere ed ha cercato di sdrammatizzare riprendendo il controllo della situazione: “Silvia scusaci, è stupida”. Battuta alla quale tutti i presenti, compresa Giulia Stabile sono scoppiati a ridere.

