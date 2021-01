Amici 2021, anticipazioni puntata del 16 gennaio: sfide ed eliminazioni

Nuovo appuntamento per Amici 2021 con la puntata di oggi da non perdere assolutamente: ecco tutte le novità

Nuovo appuntamento con Amici 2021 oggi, sabato 16 gennaio 2021, con tutte le novità su Canale5. In sfida ci saranno due ragazze, Arianna e Martina. Arisa ha provato a difenderla ancora una volta, ma non c’è stato modo di fare, mentre Martina è stata invogliata dalla maestra di ballo Veronica che la giudica poco femminile. Nessuna novità su Sangiovanni con Zerbi che gli ha ridato la sua felpa. Inoltre, a causa della gara degli inediti la produzione ha ritirati i cellulari a tutti i partecipanti: la restituzione avverrà tra circa una settimana.

Leggi anche –> Stasera in tv – Amici come prima: trama, cast e curiosità

Leggi anche –> Amici, gravissimo infortunio per Alessandro: “A letto per un mese”

Amici 2021, le curiosità della puntata di oggi

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

La prima super ospite sarà Tecla, rivelazione e finalista del Festival di Sanremo Giovani 2020: si esibirà con il brano “L’urlo di munch”. Infine, ci saranno le due big della scuola di Amici, Emma e Alessandra Amoroso, che da pochi giorni hanno coronato il loro sogno di collaborare al nuovo singolo intitolato “Pezzo di cuore”. Le due amiche da sempre hanno vinto “Amici” in due edizioni diverse diventando sempre più popolare in Italia e non solo. Ora le due cantanti vorrebbero essere da esempio per chi sogna di seguire la loro strada.