Uomini e donne, anticipazioni puntata del 15 gennaio

Uomini e donne ritorna con il suo consueto appuntamento. Scopriamo quali saranno le anticipazioni di oggi.

Lo show pomeridiano di Maria De Filippi rivela sempre molte sorprese. Sulla puntata di oggi sono trapelate delle news scottanti in particolare su Matteo Ranieri.

Il ragazzo è finito nell’occhio del ciclone dato che la sua ex fidanzata si sarebbe rifatta viva. Scopriamo altre anticipazioni sulla vicenda.

Uomini e donne: duro scontro tra Matteo Ranieri e Sophie Codegoni

Ranieri è stato interessato da una segnalazione. La tronista Sophie Codegoni è venuta a sapere che il corteggiatore sarebbe stato contattato dall’ex fidanzata. Il ragazzo smentirà le accuse arrivando perfino a giurare su sua nonna.

Il corteggiatore racconterà che la sua relazione è terminata a fine febbraio. I due si sarebbero incontrati solo per uno scambio di vestiti e niente di più. Infatti, dopo quel momento non si sarebbero più visiti.

La Codegoni prenderà poi una decisione importante. Antonio Borza sarà eliminato, restando visibilmente amareggiato. Per i telespettatori non sarà un vero e proprio fulmine a ciel sereno dato che l’uomo era giù stato messo un po’ in disparte nelle scorse puntate. Come corteggiatori rimangono solo Matteo e Giorgio.

Nel frattempo si parlerà anche di Davide Donadei che ha preferito Chiara Rabbi invece che Beatrice Buonocore. Durante l’episodio verrà mostrata l’esterna tra Davide e Chiara. Tra i due sono scattati molti baci sempre indossando la mascherina, ma la Buonocore non la prenderà bene. La corteggiatrice farà molta fatica a nascondere la delusione verso Donadei. Dal canto suo, il tronista non aveva gradito che lei fosse partita subito per Torino al termine della scorsa puntata. A questo punto non ci resta che vedere se i due riusciranno a riavvicinarsi.