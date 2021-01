Tommaso Zorzi scopre una cosa nella casa e crolla al GFVip: Non è possibile

Tommaso Zorzi è rimasto strabiliato nello scoprire cosa ha in serbo per i concorrenti il GF Vip. Lo shock è palpabile nella Casa.

I concorrenti del “Grande Fratello Vip” hanno pensato finora che il loro percorso nella Casa si sarebbe concluso l’8 febbraio, ma grazie a Tommaso Zorzi hanno compreso che il loro destino potrebbe essere ben diverso.

Ieri pomeriggio, Tommaso Zorzi ha confessato a Samantha De Grenet che non vede l’ora che si arrivi alla conclusione del reality. L’influencer, d’altronde, è nella Casa da più o meno 4 mesi e la stanchezza si fa sentire. Il milanese ha affermato di non essere disposto a rimanere nel bunker di Cinecittà un solo giorno di più e a quel punto la coinquilina gli ha fatto intuire che il reality potrebbe essere prolungato di qualche settimana. Zorzi non ce l’ha fatta più ed è crollato: “Cosa? Un’altra settimana? No, no, no tu sai qualcosa. Samantha se sai qualcosa dimmelo. Perché allora mi hai detto che potrebbero allungare tutto di una o due settimane? Io non resisto te lo dico“.

Tommaso Zorzi esausto: non ce la fa più

E’ intervenuta anche Stefania Orlando a cercare di rassicurare il coinquilino, ma Tommaso in preda a una crisi è corso in confessionale a chiedere spiegazioni agli autori. Lasciata la stanza dorata, Zorzi è tornato in camera affranto e si è confrontato con Andrea Zelletta e la Orlando.

“Sono entrato e ho detto: “Io ho questa ansia, ditemi solo che finisce l’8 febbraio”. E loro mi hanno detto che non lo sanno. Non si può dai, ma possono darmi una risposta del genere? Tu non puoi tenere chiusa una persona in un posto e non dirgli quando finisce?“, ha inveito Tommaso Zorzi. A questo punto il conduttore Alfonso Signorini avrà un compito molto arduo nel confessare ai concorrenti che il reality si concluderà il prossimo 26 febbraio.