Test, cosa vedi nell’immagine? Scopri un aspetto celato della personalità

Questo test psicologico mostra un lato non evidente della tua personalità: scopri cosa si cela nel tuo inconscio.

Sul web è pieno di test psicologici basati sull’osservazione di un’immagine. Si tratta solitamente di prove tese a scoprire quale aspetto di un dato disegno colpisce a primo acchito la vostra attenzione. L’immediatezza è un criterio fondamentale per capire se la vostra risposta alla domanda è istintiva e dunque non mediata da un ragionamento sopra l’immagine. Si pensa che in questo modo sia possibile comprendere in parte la personalità di chi si sta sottoponendo al test.

Quale aspetto? Dipende dal tipo di test e dunque dalle figure presenti nell’immagine che stiamo esaminando. Ci sono infatti immagini che nel nostro inconscio hanno un significato particolare che spesso non coincide con la natura dell’immagine stessa, ma più che altro con ciò che rappresenta nella nostra vita in base ad esperienze personali e a cultura del posto in cui viviamo. Appare chiaro che per avere una risposta attinente solo alla nostra persona è necessario un percorso terapico ed il parere dell’esperto che ci segue a riguardo.

Test, cosa vedi nell’immagine?

L’utilità del test? Indicativa o meglio illustrativa di quello che potrebbe significare una scelta piuttosto che un’altra. Infatti i profili tracciati nelle soluzioni, generalmente tendono ad essere molto comprensivi, anche perché se devono dare esclusivamente due risposte è difficile comprendere tutte le sfaccettature di un singolo individuo, ma anche quelle esistenti in una società così complessa e variegata.

Il cavallo

Se la prima cosa che avete visto è la testa di un cavallo, probabilmente siete delle persone che non si fermano alle apparenze. Vi piace indagare sulle cose, studiarle nei minimi dettagli al fine di crearvi un’idea nella testa che non sia mediata da preconcetti. Siete degli ottimi osservatori e quando avete finito la vostra analisi non avete paura di dirla sinceramente a chi vi si pone davanti.

La rana

Se al contrario la prima cosa che avete notato è la rana, significa che siete probabilmente delle persone impulsive. Non vi preoccupa che il vostro impeto ed il vostro giudizio possa infastidire gli altri e spesso non usate mezze misure nel esprimere la vostra opinione. Il vostro intuito vi porta spesso ad avere ragione e la vostra schiettezza a farvi apprezzare dagli altri.

