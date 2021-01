Temptation Island, nuovo intervento per Francesco Chiofalo: “Mi vedo bruttissimo”

Temptation Island l’ha fatto conoscere come “Lenticchio”, ma oggi si fa chiamare semplicemente Francesco Chiofalo. Ecco cosa gli succede.

Chiofalo aveva partecipato alla quarta edizione del programma quando stava ancora con l’ex fidanzata Selvaggia Roma. Attualmente l’uomo ha una relazione molto solida con Antonella Fiordelisi.

Nei giorni scorsi era anche finito nell’occhio del ciclone a causa di alcune uscite fatte dalla Roma. Mentre partecipava al rinomato programma di Canale 5, la donna avrebbe fatto delle confessioni toccanti sul suo passato che però sono state smentite fortemente da Chiofalo.

Temptation Island, cos’è accaduto a Francesco Chiofalo

I gossip e le luci dei riflettori non sembrano proprio voler abbandonare Chiofalo che si trova di nuovo al centro di molte voci. L’uomo avrebbe annunciato sui social di volersi sottoporre un intervento di chirurgia estetica particolarmente invasivo.

Leggi anche -> Mara Venier ospita Lapo Elkann: si preannuncia un’intervista scoppiettante

Chiofalo non è nuovo agli interventi estetici. In passato avevo parlato apertamente di un intervento per infoltire la barba. Si era mostrato ai followers con il volto molto gonfio e provato dall’operazione. Questa volta però, l’annuncio del nuovo ritocco estetico è stato accompagnato da un lungo sfogo.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

“Oggi voglio essere sincero con voi e voglio dire una cosa che pubblicamente non ho mai detto finora. Vi sembrerà anche strano sentirvi dire una cosa del genere da un caz*one come me. Uno coi muscoli, coi tatuaggi, la faccia da str*nzo. Però, vedete, io in realtà non mi piaccio. Mi vedo veramente bruttissimo, fin da quando sono piccolo. Non accetto la mia immagine. Ecco perché ho voluto modificare il mio corpo con la palestra. Ho voluto alterare il mio corpo con i tatuaggi, i piercing”. Questo è l’inizio del suo sfogo che ha mostrato una personalità molto profonda e sensibile.

Leggi anche -> Tommaso Zorzi scopre una cosa nella casa e crolla al GFVip: Non è possibile

Proseguendo le sue confessioni ha concluso dicendo che: “Attenzione, non mi trasformerò nel Ken umano, non è il mio stereotipo. Però diciamo andrò a stravolgere il mio viso come piace a me. Con questo spero di risolvere questa problematica della non accettazione di me stesso. Sarà talmente evidente che lo vedrete tutti“. Con queste parole conclude il suo annuncio. Chiofalo è quindi volato a Istanbul per entrare finalmente in sala operatoria. Sono tantissime le supposizioni su come sarà il suo viso, ma non resta che aspettare sue notizie.