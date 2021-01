Stefano De Martino, chiavi di casa per Mariacarla? Cosa c’è tra i due

Novità importanti sulla vita sentimentale di Stefano De Martino, chiavi di casa per Mariacarla Boscono? Cosa c’è tra i due.

Nonostante le smentite da entrambe le parti, continua a far discutere la presunta love story tra la super modella Mariacarla Boscono e Stefano De Martino, conduttore di Stasera tutto è possibile ed ex marito di Belen Rodriguez. A quanto pare, tra i due la relazione si sarebbe fatta seria e questa tesi sarebbe legata a un particolare non di poco conto.

Questo nonostante le parole del ballerino, che ha sottolineato di essere felicemente single e di aver anche trovato una sua dimensione in questo status. “Ho imparato a stare solo e sarà la mia più grande prigione. Quando impari ad ascoltarti è difficile far entrare qualcuno nella tua zona di conforto”, erano state le sue parole a ‘Chi’.

Stefano De Martino e Mariacarla Boscono stanno davvero insieme?

Peraltro la Boscono, già fidanzata in passato col trapper Ghali, è stata vista insieme con un altro suo ex partner, Guido Senia, ai primi di dicembre, e ha sempre allontanato da sé le voci circa un presunto flirt con il conduttore televisivo e ballerino. Quel che è certo è che se alla super modella piacciono quelli più giovani, vedi Ghali di ben 13 anni più giovane, Stefano De Martino ha sempre avuto relazioni con donne più mature, vedi appunto Belen Rodriguez, ma anche Emma Marrone.

Ennesimo indizio sulla loro relazione sono alcuni scatti apparsi in queste ore sul numero in edicola del settimanale Gente. Nelle foto che stanno facendo molto discutere, si vede la bellissima Mariacarla Boscono mentre si aggira nei pressi dell’abitazione di Stefano De Martino, ma non solo. A quanto appare dalle foto, sembra addirittura che utilizzi le chiavi del portone del palazzo per entrare. Insomma, se questi scatti corrispondessero al vero, possiamo dire che la storia ha avuto un salto di qualità e lei ha anche le chiavi di casa di lui.