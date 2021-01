Stasera in tv – La musica che gira intorno: ospiti e anticipazioni

Stasera 15 gennaio, in onda su Rai1, un nuovo appuntamento con La musica che gira intorno, condotto da Fiorella Mannoia.

Stasera 15 gennaio 2021 andrà in onda un nuovo appuntamento con lo show di Rai1, “La musica che gira intorno“. Sarà possibile vedere il programma anche in diretta tv o in streaming su Rai Play, disponibile su ogni piattaforma.

Fiorella Mannoia è la padrona di casa della prima serata di Rai1, che condurrà lo show “La musica che gira intorno“, in onda dalle 21:25. Il super show racconterà una serata ricca di emozioni, musica, ricordi e confessioni della cantante romana e dei suoi ospiti. La seconda parte dello show è già programmata per andare in onda il 22 gennaio. Già nel 2017 l’artista era stata protagonista di un programma simile, “Un, due, tre…Fiorella“. Questa sera, invece, canterà e intratterrà i suoi spettatori, in due speciali con protagonista la musica.

La musica che gira intorno, gli ospiti

Fiorella Mannoia racconterà la colonna sonora della nostra vita, celebrata da lei, con una lista di super ospiti da far invidia al “Festival di Sanremo“. La seconda puntata dello speciale andrà in onda il 22 gennaio, sempre su Rai1 in prima serata.

Sul palco di Teatro 1 di Cinecittà World, stasera saranno ospiti Claudio Baglioni, Francesco De Gregori, Achille Lauro, Marco Mengoni, Antonello Venditti, Andrea Bocelli, Giorgia, Gigi D’Alessio, Samuele Bersani e Ligabue. Ma non solo, saranno presenti anche intrattenitori come Giorgio Panariello, Marco Giallini, Edoardo Leo, Sabrina Impacciatore, Ambra Angiolini e Flavio Insinna.