Stasera in tv – Amici come prima: trama, cast e curiosità

Stasera in prima serata andrà in onda il film Amici come prima che vede il ritorno della coppia Massimo Boldi e Christian De Sica.

Stasera 15 gennaio in onda su Canale 5 dalle 21:25 andrà in onda il film del 2018 “Amici come prima“, che vede il ritorno sul grande schermo della coppia Boldi-De Sica dopo ben 13 anni. E’ stato il film più visto della stagione 2018/19.

La pellicola del 2018 è diretta da Christian De Sica, che torna a recitare con il collega Massimo Boldi dopo ben 13 anni di pausa. Le riprese sono state svolte tra Milano, Como, Monza e Lecco. Il film racconta la storia di Cesare Proietti, un direttore di un albergo di lusso, che viene licenziato in tronco da Antonella, figlia del proprietario Massimo Colombo. Questo è un self made man che ha perso ogni controllo e passa il tempo a cacciare gonnelle. La sua compulsione a mettere le mani addosso alle badanti fa sì che loro abbandonino regolarmente il lavoro e questo dà a Cesare l’idea giusta: travestirsi da donna e proporsi a Massimo come Lisa, “dama di compagnia”, a fronte di un lauto compenso.

Boldi e De Sica di nuovo insieme in “Amici come prima”

La storia ha anche altri personaggi a far da contorno, come la moglie di Cesare, Carla, il figlio Matteo, aspirante rapper e omosessuale ancora nascosto e il concierge dell’albergo, Marco. Il giorno di Natale il film di Christian De Sica e Massimo Boldi è stato il più visto nelle sale. In totale ha incassato oltre 8 milioni di euro.

Cesare Proietti è il nome usato sempre da Christian De Sica per un altro personaggio, facente parte dei film “Fratelli d’Italia“, “Anni 90“, “Paparazzi” e “Tifosi“. Il cognome Colombo è stato utilizzato da Massimo Boldi per un personaggio presente in “Vacanze di Natale ’95“, “Vacanze di Natale 2000” e “Matrimonio alle Bahamas“.