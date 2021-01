Samuele Bersani, chi è l’ex compagna Desirée: perché tanti segreti

Quello tra il cantautore Samuele Bersani e la sua ex fidanzata Desirée è stato un addio molto sofferto. Ecco il retroscena.

Desirée è stata la musa ispiratrice di uno dei brani più famosi di Samuele Bersani, ovvero “En e Xanax”. E’ stato però lo stesso cantautore a raccontare che oggi nella sua vita quella donna non c’è più, in un’intervista concessa al Corriere della Sera in occasione dell’uscita del suo disco “Cinema Samuele”. Quell’album, concepito dopo sette anni di silenzio e una dura rottura per il cantante, è anche frutto della fine di un amore.

Per chi batteva il cuore di Samuele Bersani

“Ho attraversato un momento privato che mi ha impoverito – ha rivelato Samuele Bersani al Corriere della Sera –. Ho scritto così tanti sms per il cuore di qualcuno che non riuscivo nemmeno a scrivere più la lista della spesa, figuriamoci una canzone. Ero professionalmente spento”. E a scanso di equivoci ha aggiunto: “Ci avevo scritto anche un pezzo come ‘En e Xanax’, ci credevo di brutto dai… Gli unici due En e Xanax che conosco sono i miei, assieme dal 1966…”.

Era il 2013 quando Samuele Bersano si dichiarò “pesantemente” innamorato di Desirée, all’uscita di En e Xanax e ancora oggi, nelle sue nuove canzoni, l’influenza di quella donna è presente e al tempo stesso avvolta in un alone di mistero. Una dedica tra i ringraziamenti del disco, però, non è sfuggita ai fan del cantautore: “Grazie a Francesca che è entrata nella mia vita mentre stavo scrivendo e a cui ho dato un tempo troppo relativo”. A quanto pare il suo cuore ora batte (anche) per qualcun altro…

