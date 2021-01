Sabrina Salerno con o senza “filtro”? Lo scatto da urlo fa impazzire i fan

Sabrina Salerno incanta ancora una volta i fan con uno scatto dei suoi: la foto di profilo evidenzia le prosperose forme.

Chi ha vissuto gli anni ’80 o è cresciuto nei ’90 non ha fatica a ricordarsi del periodo in cui Sabrina Salerno era considerata la donna più sensuale d’Italia. La sua fama nasce quando Claudio Cecchetto la scopre e decide di lanciarla come cantante. Lei s’impone nel panorama musicale italiano di quegli anni grazie a testi disimpegnati ma attuali, alcuni dei quali puntano a rivendicare la libertà della donna.

Le ragazze ne ammirano l’energia sul palco e gli uomini ne ammirano la fisicità statuaria. Sabrina successivamente ottiene anche successo all’estero e si consacra come artista internazionale. In quel periodo giungeranno inviti per alcune delle trasmissioni televisive più importanti ed anche alcuni ruoli in commedie italiane. Sono passati quasi 40 anni da quando Sabrina era all’apice del successo, ma ancora oggi gli italiani non l’hanno dimenticata.

Sabrina Salerno incanta i fan con un post Instagram

In questi ultimi anni la presenza di Sabrina in televisione è diminuita ed anche la carriera musicale si è fermata da anni (l’ultimo disco pubblicato risale al 2008). Di tanto in tanto la cantante si esibisce in tourneé con buoni riscontri di pubblico, ma nel 2020 si è dovuta fermare come tutti gli artisti. Lei però non si è persa d’animo ed ha continuato a coltivare il rapporto con i fan tramite la sua pagina Instagram.

Qualche mese fa ha confessato di aver passato un periodo buio ed ha chiesto a coloro che la seguono di distaccarsi dal solito tono scanzonato delle sue pubblicazioni social. I fan hanno accettato di buon grado e sono stati contenti di conoscere una parte della vera Sabrina, invece di ammirarne solo l’immagine da femme fatale. Dopo quel passaggio, la Salerno è tornata alle solite pubblicazioni da urlo, in cui mette in mostra i doni consegnati da Madre Natura. L’ultimo questa sera: la preferite con o senza “filtro”?