Novità in vista con il nuovo Dpcm con le nuove regole anti-Covid da seguire: posso andare a trovare i parenti? Le differenze

Ancora nuove regole con l’arrivo del decreto legge che sarà applicato a partire dal 16 gennaio 2021. Inoltre, dodici regioni potrebbero diventare arancioni e tre rosse visti i nuovi parametri dell’Rt. Inoltre, ci sarà il divieto di spostamento anche tra le regioni gialle fino al 15 febbraio con lo stato d’emergenza fino al 30 aprile. Ci sarà anche il limite di due persone per andare a trovare a casa parenti o amici una volta al giorno: verrà istituita anche una zona bianca con una bassa incidenza di casi con l’Rt minore di 0,5.

Posso andare a trovare i parenti? Le novità del Dpcm

Per quanto riguarda lo spostamento verso una casa privata è prevista nella zona gialla una sola volta al giorno tra le 5 e le 22, con il limite di due persone oltre ai conviventi: nel conteggio non fanno parte gli under 14. Nelle regioni arancioni o rosse, invece, lo spostamento è possibile solamente per quanto riguarda il proprio comune di residenza.