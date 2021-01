Oroscopo del giorno, sabato 16 Gennaio: tutti i segni dello Zodiaco

Siamo giunti finalmente al weekend. Ecco a voi dunque le previsioni dell’oroscopo per la giornata di venerdì 15 Gennaio 2021.

Gennaio ha oramai superato la metà dei suoi giorni, e siamo tutti curiosi di scoprire cosa ci riserverà la giornata di oggi. Che cosa avranno oggi in serbo per noi il cielo e le stelle? Quali segni saranno baciati dalla fortuna e quali no? Nuovi amori e occasioni da non perdere sono in arrivo? Scopriamo insieme le previsioni dell’oroscopo per ogni segno zodiacale di sabato 16 Gennaio 2021.

Sabato 16 Gennaio 2021: previsioni dell’oroscopo per ogni segno

Ariete. Durante la giornata di oggi fareste bene a procedere lentamente e con calma, soprattutto per quanto riguarda l’amore e i sentimenti. Attenzione alle distrazioni, cercate di rimanere con i piedi ben piantati a terra.

Toro. Via libera in amore durante la giornata di oggi. Le porte del chiarimento saranno tutte spalancate, perciò approfittatene per risolvere le questioni tediose degli ultimi tempi. Non trascurate in ogni caso la vostra salute, sia fisica che mentale.

Gemelli. Durante le prossime ore avrete un po’ troppo la testa tra le nuvole, ma non temete, verso sera tornerete con i piedi per terra. Cercate però di rimanere concentrati in ambito lavorativo, potreste pagare caro il prezzo della distrazione.

Cancro. Per voi sono in arrivo delle belle notizie, dunque tenetevi pronti. La Luna sarà favorevole e vi darà la spinta giusta in amore, buttatevi quindi senza ripensamenti. Via libera anche sul lavoro: tutto filerà liscio come l’olio.

Leone. La giornata di oggi sarà per voi un po’ turbolenta. Marte e Mercurio non saranno infatti dalla vostra parte. Qualche conflitto in amore potrebbe guastare il vostro buonumore, cercate dunque di rimanere calmi e di non dare troppo in escandescenza.

Vergine. Mare mosso per voi durante la giornata di oggi. Qualche ansia e preoccupazione potrebbe guastare il vostro buonumore. Non temete però, tutto si risolverà con l’arrivo della sera. Cercate di rimanere pazienti e di non cedere al nervosismo.

Bilancia. Per voi si prospetta un weekend davvero interessante. Sul lavoro sono in arrivo delle belle soddisfazioni. Via libera anche in amore, non abbiate timore di sperimentare nuove sensazioni e buttarvi verso nuove avventure.

Scorpione. L’amore sarà nell’aria durante la giornata di oggi. Una bellissima Luna sarà inoltre dalla vostra parte, approfittatene dunque per chiarire le questioni irrisolte con la vostra dolce metà. I tempi sono maturi anche per gli affari, fidatevi del vostro istinto.

Sagittario. La giornata di oggi si prospetta per voi alquanto difficile. Cercate di non strafare e di dedicare un po’ di tempo anche a voi stessi. Presto otterrete delle belle soddisfazioni, quindi non gettate la spugna e stringete i denti!

Capricorno. Quella di oggi sarà per voi una giornata estremamente proficua ed interessante. Sul lavoro sono in atto dei cambiamenti, al termine dei quali otterrete dei vantaggi. Via libera anche all’amore e all’eros: buttatevi dunque senza timore.

Aquario. Per voi sono finalmente in arrivo delle buone notizie. Molto probabilmente l’ultimo periodo non è stato propriamente idilliaco, ed è arrivato il momento di tirare un sospiro di sollievo. Approfittatene per dedicare la giornata a voi stessi e al vostro riposo.

Pesci. Durante la giornata di ogi avrete dalla vostra parte Luna, Marte e Venere. Presto avrà per voi inizio un periodo intenso, dunque approfittatene per ricaricare le batterie e chiudere una volta per tutte le questioni irrisolte.

Si ricorda ai lettori che la rubrica dell’oroscopo non ha alcuna valenza scientifica. Il fine unico degli articoli è quello di dilettare i curiosi.