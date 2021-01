Dramma in provincia di Cuneo, neonato morto in culla: i genitori positivi al Coronavirus, stabilita l’autopsia sul piccolo.

Una drammatica morte e un tremendo sospetto, ovvero che si possa trattare della più giovane vittima di Coronavirus nel nostro Paese. Il dramma si è consumato nelle scorse ore in provincia di Cuneo e solo dopo le verifiche del caso sapremo se si tratta di Covid-19. La vittima è un neonato di appena venti giorni, morto oggi in casa.

L’allarme nelle scorse ore è stato dato dai genitori del piccolo che si sono resi conto che il piccolo aveva dei problemi. Hanno così immediatamente allertato il 118 e sul posto è giunto il personale medico sanitario. Purtroppo, all’arrivo dei medici non c’era più niente da fare. Inutilmente è stata infatti tentata la rianimazione sul posto.

Coronavirus causa del decesso del neonato morto in culla?

Su quanto accaduto, in queste ore è stata aperta un’inchiesta, anche perché non si conoscono le cause del decesso del neonato. Sul suo corpicino privo di vita è stata disposta e già eseguita l’autopsia, che dovrà ora dare le necessarie risposte. Da quanto si è appreso, entrambi i genitori, prima la madre e poi il padre, erano risultati positivi al Coronavirus. I medici e gli esperti sottolineano come non significhi nulla, ma comunque sul neonato verranno fatti i necessari approfondimenti.

Stando a quanto è stato spiegato finora, potrebbe trattarsi della causa di decesso più comune tra i neonati, ovvero di una morte in culla. Il neonato deceduto aveva un fratello gemello che a quanto pare sta bene. Il parto, sempre secondo quanto si apprende, non sarebbe stato complicato, così dopo il via libera dei pediatri, il nosocomio aveva dimesso e mandato a casa la madre e i due bambini. Appena qualche giorno dopo, il dramma si è consumato.