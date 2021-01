Milan, i giocatori in prestito: dove giocano e rendimento

Il Milan è tornato protagonista in Italia e in Europa. Tanti calciatori si sono messi in luce, mentre altri sono andati via in prestito

Il Milan vuole continuare il suo percorso di crescita dopo anni negativi. Con l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic le dinamiche sono cambiate completamente e così tanti calciatori rossoneri si sono messi in luce: da Leao ad Hauge passando per i giovani Colombo e Maldini. Altri, invece, sono andati via in prestito come il centrale italiano, Mattia Caldara, tornato all’Atalanta, che gode del diritto di riscatto fissato intorno ai 15 milioni di euro. Ancora una volta la sua stagione è stata ricca di infortuni stando continuamente fermo ai box. Anche il terzino sinistro, Diego Laxalt, si è trasferito a titolo temporaneo al Celtic dove finora ha collezionato 1375 minuti e segnano un gol.

Milan, da Pobega a Plizzari: la situazione in prestito

Giovani interessanti anche in giro per farsi le ossa, così come Tommaso Pobega, che sta entusiasmando tutti con la maglia dello Spezia in Serie A dopo il prestito al Pordenone dove si erano fatto notare. Tre gol e due assist vincenti per il centrocampista di proprietà del club rossonero, che potrebbe così tornare a casa al termine della stagione. Altro talento rossonero in Serie B per il portiere Alessandro Plizzari, classe 2000, che ha collezionato finora nove presenze con la Reggina prima dell’arrivo in panchina di Baroni al posto di Toscano.