Mara Venier ospita Lapo Elkann: si preannuncia un’intervista scoppiettante

Mara Venier si assicura la presenza di Lapo Elkann per la prossima puntata di Domenica In: l’intervista si preannuncia molto interessante.

Il 2019 ed il 2020 sono stati anni molto positivi per Mara Venier e Domenica In. La conduttrice è stata richiamata al timone della storica trasmissione domenicale dopo il fallimento dell’esperimento Parodi per contrastare il dominio negli ascolti di Barbara D’Urso e Domenica Live. Che l’arrivo di Zia Mara avesse avuto un impatto positivo lo si è capito subito, sin dai primi mesi, infatti, Domenica In ha vinto la battaglia degli ascolti con la trasmissione concorrente, tornando ad essere il programma domenicale di riferimento.

In questo 2021 appena iniziato la Venier ha intenzione di confermare i risultati degli ultimi anni, dunque prepara una serie di ospiti e di tematiche che possano interessare al pubblico italiano e che le consentano di mantenere alti gli ascolti. Il super ospite di questa settimana è già trapelato: si tratta di Lapo Elkann, nipote dell’avvocato Agnelli che spesso è al centro delle notizie di cronaca mondana.

Lapo Elkann ospite di Mara Venier: cosa rivelerà nell’intervista?

Al momento non sono trapelate anticipazioni su quelli che saranno gli argomenti trattati da Lapo nel corso dell’intervista a Domenica In. La sua presenza, però, è già fattore di interesse per milioni di italiani, visto che il nipote di Giovanni Agnelli difficilmente si mostra in televisione. Inoltre quando decide di concedere un’intervista non è solito dare mezze risposte o eludere le domande.

Sicuramente si parlerà del presente di Lapo, di come ha intenzione di investire il suo tempo in futuro, sia dal punto di vista aziendale che da quello privato. Ma non è escluso che Mara Venier cerchi di chiedergli un commento su qualche evento passato, magari sul periodo più buio della sua vita. Insomma i motivi di interesse per questa intervista di certo non mancano, non resta che attendere domenica per scoprire cosa rivelerà Lapo.

