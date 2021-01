Liam Neeson, annuncio choc dell’attore: “Ho chiuso”

Il noto attore irlandese Liam Neeson ha fatto sapere che dal 2022 probabilmente smetterà di girare film d’azione: i fan senza parole.

Strano a credersi, ma i giorni di Liam Neeson come eroe dell’azione potrebbero essere contati. In un’intervista a Entertainment Tonight, il noto attore irlandese ha annunciato che dopo quest’anno ha intenzione di smettere di girare film d’azione. “Ho 68 anni e mezzo – 69 quest’anno”, ha detto. “Ci sono altri due film che farò quest’anno – si spera, se il COVID ce lo permette – e un altro paio in cantiere ma poi, penso proprio che finirò. A meno che prima non finisca su un deambulatore, o qualcosa del genere.”

La difficile scelta di Liam Neeson

“Mi piace farlo” – aveva raccontato lo stesso Liam Neeson a People tempo fa, riferendosi proprio ai film d’azione –. Le sceneggiature sono buone e io mi sento un po’ come un bambino in un negozio di caramelle”.

L’attore ha però raccontato anche un aneddoto vissuto sulla propria pelle durante un recente film girato in Australia, Blacklight, dove si è ritrovato a recitare con un attore che ha l’età dei suoi figli: “Ho appena finito un film in Australia in cui ho un combattimento con un ragazzo adorabile di nome Taylor. A metà della scena l’ho guardato, ero senza fiato e gli ho chiesto ‘Taylor, quanti anni hai?’ Ha risposto ’25’. L’età di mio figlio più grande”.

Insomma, Liam Neeson sente che per lui sia arrivato il momento di farsi da parte. Eppure, nei mesi scorsi un film con lui protagonista ha fatto registrare un inaspettato successo, diventando uno dei film più visti su Netflix: si tratta di Unknown, thriller del 2011 in cui Neeson interpreta un professore a cui viene rubata l’identità. I fan non si rassegnano…

