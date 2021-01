Commento del derby della Capitale Lazio-Roma: tabellino, commento e highlights della partita di Serie A Tim.

Il derby della Capitale che si è giocato questa sera non valeva solo per l’orgoglio cittadino, ma anche e soprattutto per capire quali fossero le reali ambizioni di Roma e Lazio. La squadra di Fonseca veniva da una striscia di risultati utili consecutivi e dall’aver conquistato il terzo posto nella classifica del campionato. Tuttavia ogni volta che la Roma ha incontrato una squadra di pari livello non è mai andata oltre il pareggio.

La Lazio di Simone Inzaghi ha cominciato in sordina il campionato, trovandosi a dover rincorrere le dirette concorrenti ad un posto in Uefa Champions League. L’Atalanta ha ripreso a correre, la Juventus ha trovato la quadra ed il Milan per il momento è la sorpresa del campionato. Considerando che Napoli, Inter e Roma le sono davanti per gli uomini di Lotito questa sera era fondamentale fare risultato.

Lazio-Roma: commento della partita

La Lazio parte subito forte e dopo 8′ trova la prima conclusione con Immobile. La Roma sembra non riuscire a reagire e quando ci prova viene infilata da un gol del centravanti della nazionale. Siamo solo a 14′ e per gli uomini di Fonseca si fa subito dura. La timida reazione della Roma viene soffocata dopo 9′ dal raddoppio di Luis Alberto. I biancocelesti conducono con merito e la partita sembra indirizzata. Verso la mezz’ora Mkhitarian e Dzeko provano a suonare la carica: l’armeno si trova davanti la porta in due diverse occasioni, ma manca della consueta precisione ed il primo tempo si conclude 2-0.

Nell’avvio della ripresa il copione non cambia, la Lazio prova subito a chiudere i conti e si rende pericolosa in due occasioni con Immobile e Milinkovic-Savic. E’ solo il preludio al gol del 3-0 che arriva al 67′ ancora con Luis Alberto. A quel punto la partita è decisa, le due squadre abbassano il ritmo e la Lazio rimane in controllo fino alla fine.

Tabellino e formazioni

LAZIO-ROMA 3-0

15′ Immobile, 23′ e 67′ Luis Alberto

LAZIO (3-5-2): Reina; Luiz Felipe (69′ Patric), Acerbi, Radu (82′ Hoedt); Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva (65′ Escalante), Luis Alberto, Marusic; Caicedo (65′ Akpa Akpro), Immobile (82′ Muriqi). All. S. Inzaghi

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini (71′ Mayoral), Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout (46′ Pedro), Villar (60′ Cristante), Spinazzola (71′ Bruno Peres); Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca

Ammoniti: Milinkovic-Savic, Radu, Mancini, Acerbi, Smalling, Leiva