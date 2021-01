Jonathan Kashanian, chi è: età, vita privata, carriera

Era un volto storico di Verissimo, silurato dalla Toffanin. Dal Grande Fratello al cinema: ecco la carriera e la vita privata di Jonathan Kashanian.

Tanti lo conoscono per la sua vincita al Grande Fratello alla sua quinta edizione dove si è dimostrato un vero e proprio protagonista, Jonathan Kashanian è un personaggio televisivo molto apprezzato e conosciuto, con una grande passione per la moda. Non solo televisione, anche grande schermo: ecco tutta la carriera di Jonathan.

Jonathan Kashanian, chi è e cosa ha fatto

Jonathan è nato a Ramat Gan, una piccola cittadina vicino Tel Aviv, in Israele con il nome di Yehonatan. Si è trasferito ben presto con i genitori da Israele a Milano e impartiva lezioni di calligrafia per mantenersi. Nel 2000 è partito in Oriente e quando è tornato ha deciso di dedicarsi alla sua vera passione: la moda e ha ottenuto il diploma da stilita.

L’esordio televisivo è arrivato nel 2004 con la partecipazione, e la vincita, della quinta edizione del Grande Fratello dove ha ottenuto un’alta percentuale di preferenze. La partecipazione al reality è stato un grande trampolino di lancio per la carriera televisiva di Jonathan, che poco tempo dopo è approdato anche al cinema, con una pellicola dei Vanzina “2061 – Un anno eccezionale”. Tante sono state le partecipazioni in tv: da Verissimo e L’Isola dei Famosi.

Jonathan è molto legato alla sua famiglia, come ha raccontato in un toccante post instagram in cui ricordava con nostalgia la sua infanzia: “Mi si scalda il cuore quando guardo questa foto. Avete presente quella sensazione di quando si è bambini e il tuo mondo inizia e finisce con il tuo nucleo familiare? Crescendo le cose cambiano purtroppo. Più che altro le proporzioni. A volte darei oro per ritornare al momento preciso di questa foto dove nulla contava più di quei giorni da trascorrere assieme. Perché la Famiglia é tutto.”