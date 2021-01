Indonesia, terremoto devastante di 6.3° causa morti e crolli VIDEO

Terribile terremoto in Indonesia porta distruzione e provoca tantissimi tra morti e feriti. I numeri terrificanti del sisma

Un terremoto sconvolge l’Indonesia ancora una volta. Lo stato del Sud Est Asiatico ha subito una scossa tremenda, pari a 6.3° di magnitudo, secondo quanto registrato dai sismografi e dalle apparecchiature degli istituti scientifici locali.

Il sisma ha portato al verificarsi di diversi crolli e risultano esserci molti edifici crollati nel giro di pochi secondi. Molto alto anche il numero di vittime e di feriti. Si riscontrano almeno 34 morti dopo mezza giornata di distanza dall’evento. Ma è praticamente certo che ci siano altre persone intrappolate sotto le macerie, tra superstiti e gente che non ce l’ha fatta. Per cui le forze dell’ordine ed i soccorritori del posto danno per sicuro il fatto che il bilancio del terremoto in Indonesia peggiorerà ulteriormente.

Terremoto Indonesia, migliaia gli sfollati

A powerful earthquake rocked Indonesia’s Sulawesi island. At least 35 people have been killed and hundreds injured, authorities say pic.twitter.com/mk4SD9gqQU — TRT World (@trtworld) January 15, 2021

Inoltre si contano centinaia di feriti. Il potentissimo movimento tellurico si è verificato sull’isola di Sulawesi. E le tante vittime finora accertate sono perite nel crollo di una struttura alberghiera. Anche un ospedale risulta distrutto dalla potenza del sisma. In una nota i soccorsi fanno riferimento a “molte altre persona ancora sepolte sotto alle macerie”.

Il terremoto ha avuto luogo alle ore 02:28 locali, le 19:28 in Italia. Al momento risultano esserci almeno 2mila individui evacuati di urgenza dalle loro abitazioni. Si temono altre scosse altrettanto potenti in queste ore. Non è la prima volta che l’Indonesia viene sconvolta da un evento simile. Si tratta di una area ad alto rischio sismico.