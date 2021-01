Ibrahimovic, l’annuncio sul futuro al Milan: svela tutto

Zlatan Ibrahimovic è uno dei segreti dei successi del Milan, che continua senza sosta a collezionare risultati importanti: parla del futuro

Zlatan Ibrahimovic è tornato in campo dopo l’infortunio che l’ha tenuto fuori per diversi mesi. Ora il campione svedese vuole continuare ad essere protagonista dopo settimane da urlo con gol e assist decisivi. Lui è uno dei segreti delle vittorie del Milan targato Stefano Pioli e così ai microfoni de “Il Corriere dello Sport” ha rivelato: “Io guido la squadra, che mi segue senza dubbio: mi sento un leader. Nel 2020 eravamo molto giovani, abbiamo lavorato ed ecco i risultati. Non è solo merito mio. Voglio sempre dare il meglio”.

Ibrahimovic, futuro al Milan: cosa farà da ‘grande’?

Per quanto riguarda il suo futuro il campione del Milan ha parlato senza giri di parole rivelando ciò che potrebbe succedere nei prossimi mesi: “Finché sto bene vado avanti. A giugno scade il mio contratto e ne parliamo. Non volevo situazioni complicate, volevo sempre scegliere al termine della stagione”. Infine, ha concluso: “All’arrivo ho firmato per sei mesi e poi ho rinnovato. Altri hanno ragionato diversamente, io sono per la libertà di scelta”. Ora per Ibra inizierà un altro campionato dopo diversi mesi di stop per un grave infortunio muscolare. Lo svedese ha collezionato già qualche minuto in Coppa Italia contro il Torino: lunedì sera nella sfida contro il Cagliari potrebbe tornare titolare anche in Serie A.