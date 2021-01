Gilles Rocca e la fidanzata, da un mese positivi al Covid: come stanno

Il ballerino Gilles Rocca ha parlato delle sue condizioni di salute e di quelle della fidanzata, entrambi positivi al Covid da un mese.

Gilles Rocca è stato il vincitore di questa edizione di “Ballando con le stelle“. Il ballerino è stato oggi ospite a “Storie Italiane“, il programma condotto da Eleonora Daniele ed ha ammesso di aver contratto di Covid-19.

L’ex concorrente del talent show di Milly Carlucci ha raccontato, in collegamento da casa sua, il suo calvario con il Coronavirus. L’ex ballerino ha voluto sottolineare la pericolosità del virus, in quanto lui si è ammalato pur essendo sempre stato monitorato durante la sua partecipazione a “Ballando con le stelle“. Gilles Rocca ha cercato di proteggere i suoi genitori e i suoi affetti più cari limitando gli incontri e i suoi spostamenti, anche prima di ammalarsi. Ciò nonostante da metà dicembre ha manifestato i primi sintomi, intorno al 20-21 dicembre scorso. Rocca ha iniziato a non sentire più gli odori e i sapori ed ha raccontato a Eleonora Daniele di essersi immediatamente preoccupato.

Gilles Rocca, messo in ginocchio dal Covid-19

“Ho fatto proprio il tampone per questo, gusto e olfatto erano spariti. Allora ho prenotato il tampone rapido a casa. Sono sempre stato molto attento, avevo fatto altri tamponi, ma erano tutti negativi“, ha raccontato Gilles Rocca. Dopo la conferma di positività, però, son comparsi altri sintomi: forti dolori alle ossa, ai reni e alla schiena.

L’ex ballerino è stato messo in ginocchio dal Covid-19, nonostante fosse ben allenato e in ottime condizioni di salute e ha approfittato della sua presenza a “Storie Italiane” per lanciare un appello ai giovani. “E’ molto facile prenderlo a quanto pare, ma è dura anche per noi giovani. Non avrei mai immaginato che potesse abbattermi così tanto fisicamente“, ha detto Gilles Rocca. L’ex ballerino ha comunicato che anche la sua compagna, l’attrice Miriam Galanti è risultata positiva al Coronavirus. I due stanno ancora sperando di negativizzarsi e non stanno vedendo nessuno, per proteggere coloro che amano.