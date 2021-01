GF Vip, Pierpaolo Pretelli scosso: chiamato d’urgenza dalla psicologa

Il concorrente del Grande Fratello Vip Pierpaolo Pretelli è stato convocato d’urgenza dalla psicologa. Che cosa è successo?

Pierpaolo Pretelli ha recentemente vissuto qualche momento di sconforto all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. L’uomo infatti sembrerebbe essere stato chiamato con urgenza dalla psicologa. Che cosa si saranno detti i due? Una volta terminato il colloquio, Pretelli si è mostrato visibilmente scosso, e non ha esitato a confrontarsi con Giulia Salemi. “Che cosa è successo?” gli ha domandato la donna, visibilmente in ansia.

È rimasto per più di un’ora Pierpaolo insieme alla psicologa. Il loro lungo colloquio si è svolto nel confessionale ieri pomeriggio, mercoledì 14 Gennaio 2021. L’uomo, una volta terminata la seduta, è apparso davvero turbato. Scosso più che mai infatti, si è recato in camera da letto, sdraiandosi per un po’ a letto in completa solitudine.

Poco tempo dopo, il vippone si è confrontato nella sauna con l’influencer persiana Giulia Salemi, che si è mostrata davvero preoccupata e premurosa nei suoi confronti. “Ho preso schiaffoni metaforici dalla psicologa.” ha esordito il concorrente. “Per questo motivo ti vorrei fare delle domande.” ha continuato, rivolgendosi alla donna. “Secondo te, ho aspettato troppo poco dall’uscita di Elisabetta per provarci con te? Ti è sembrato che fossi mosso da uno spirito animalesco?”.

L’influencer, inizialmente rimasta di sasso, è intervenuta con una risposta che ha immediatamente tranquillizzato Pierpaolo, e sciolto il cuore di tutti i fan. “Io sono sicura della nostra storia, ma se mi fai queste domande mi fai venire l’ansia. Non mi importa se fuori non si capisce quello che c’è tra noi”. Poi la bomba: “Non vincerò il GF Vip. Ma porto a casa l’amore“. I due si sono scambiati un tenero bacio al termine del confronto, e Pretelli è apparso decisamente più sereno.

Pierpaolo Pretelli convocato dalla psicologa: le reazioni dei fan sui social

Le reazioni dei follower sui social non si sono certo fatte attendere. Gli utenti infatti hanno cominciato in poco tempo a commentare l’accaduto, e si sono schierati maggiormente dalla parte della coppia Pretelli-Salemi. “Ma adesso pure la psicologa li vuole separare insinuando che è solo sesso?” ha scritto qualcuno su Twitter. “Non bastava la famiglia di Pierpaolo?”. Poi ancora: “C’è un bel sentimento tra loro, lasciateli in pace“.