Dito medio in diretta, la reazione di Alberto Matano

Ancora un colpo di scena durante la puntata de “La Vita in diretta” con un dito medio che spunta a sorpresa: Alberto Matano reagisce così

Ancora nuove polemiche durante l’ultima puntata de “La Vita in diretta” con un dito medio che è spuntato improvvisamente durante un collegamento in Sicilia. Uno degli argomenti trattato è stato quello del parroco di Scicli, Don Umberto, che si è vaccinato prima degli altri saltando il suo turno attraverso il passaparola. Prima un filmato dove lo stesso Don Umberto si è giustificato affermando di avere più di 80 anni e di avere altre patologie, poi il servizio viene staccato con le telecamere che inquadrano nello schermo grande contemporaneamente sia l’inviata che il conduttore Alberto Matano.

Dito medio in diretta, Alberto Matano continua senza problemi

Così a sorpresa la giornalista, che sicuramente non pensava di essere ripresa, ha compiuto un gesto inaspettato alzando il dito medio per due volte rivolgendosi a qualcuno. Non si è capito il motivo di questo brutto gesto inaspettato, ma lo stesso conduttore non si è fermato continuando come se non fosse successo nulla. Il video è stato pubblicato dal portale Trash Italiano facendo così il giro del web e sono arrivati i primi commenti ironici: “Don Umberto non le stava simpatico”.