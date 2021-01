Dimentica il figlio, donna lascia bimbo a -32° senza riscaldamento

Il gelo rischia di uccidere i bimbi di una giovane madre: lei dimentica il figlio e la piccola primogenita esponendoli a temperature artiche.

Una donna dimentica il figlio all’interno di un palazzo abbandonato, alla spaventosa temperatura di -32°. Il dramma è accaduto in una località della Russia, presso la città di Kazan. La giovane madre in questione aveva lasciato lì una bimba di 4 anni ed il più piccolo, di soli 12 mesi.

Lei si chiama Valentina Fadeeva e di anni ne ha 22. Alla polizia ha raccontato di avere avuto un litigio con la madre del suo compagno ed il cedimento di nervi conseguente a tale diverbio l’ha portata ad andarsene di punto in bianco per sbollire la rabbia. Solo in un secondo momento però la ragazza ha realizzato di non avere con se i suoi bimbi. Così la Fadeeva è tornata indietro, trovando i piccoli in un avanzato stato di assideramento. La primogenita aveva le mani preda di un congelamento che avrebbe potuto portare a conseguenze molto più gravi.

Dimentica il figlio, giovane madre rischia il carcere: il bimbo è gravissimo

Nel suo caso i medici sono riusciti a porre un rimedio all’emergenza. Ma è il più piccolo che desta enormi preoccupazioni. Attualmente infatti il bimbo versa in condizioni estremamente preoccupanti e risulta lottare tra la vita e la morte per via di una ipotermia acuta che lo ha colpito al capo ed agli arti. Le forze dell’ordine hanno formalmente accusato la 22enne per diverse ipotesi di reato a danno di minore.

Adesso la giovane rischia di vedersi infliggere una condanna a 20 anni di reclusione. Cosa ci facesse lei nello stabile abbandonato è presto spiegato. Lei vive in una condizione di indigenza ed aveva trovato riparto all’interno di un appartamento privo di riscaldamento e di qualsiasi altro genere di comfort.