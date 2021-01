Delitto di Natale, Rosina Carsetti morta soffocata: stabilita l’ora del decesso

Ci sono novità sul delitto della vigilia di Natale avvenuto a Montecassiano, Rosina Carsetti morta soffocata: stabilita l’ora del decesso.

Emergono nuovi elementi nelle indagini che riguardano il delitto avvenuto alla vigilia di Natale a Montecassiano, in provincia di Macerata. Elementi che vanno in aperto conflitto con quella che è la versione che finora hanno sempre dato i familiari della vittima, Rosina Carsetti, di 78 anni.

Come noto, sono proprio i familiari dell’anziana a essere i principali accusati del delitto, sebbene sostengano che si sia trattato di una rapina. Sono infatti tre le persone indagate dalla Procura locale per la morte dell’anziana casalinga pensionata: il marito Enrico Orazi, 81 anni, la figlia Arianna, 48 e il nipote Enea Simonetti, 20.

Il dramma della morte di Rosina Carsetti: ora e causa del decesso

Poco fa, nel mare di supposizioni e notizie incontrollate che sono emerse in queste ore sulle cause del decesso e i primi risultati dell’autopsia, è intervenuto il procuratore di Macerata, Giovanni Giorgio. Questi ha voluto fissare alcuni punti fermi nella vicenda della morte dell’anziana. La donna, ha spiegato in un comunicato stampa, sarebbe morta per “asfissia acuta da compressione delle vie aeree del collo e del mantice toracico, compatibile con un’azione di strozzamento”.

C’è poi un elemento che pare smentire la ricostruzione dei fatti da parte dei familiari, che hanno sempre sostenuto che la rapina in casa sarebbe avvenuta intorno alle 19 e che il nipote della donna in quel momento non era in casa. Invece, sempre la procura locale fa sapere che il decesso sarebbe avvenuto tra le 16.30 e le 18.30, come stabilito dal medico legale, giunto sul posto, la sera stessa del delitto.