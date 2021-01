Crisi di governo, Briatore si congratula con Renzi: “Bravo Matteo!”

Crisi di governo, Flavio Briatore sta con il leader di Italia Viva: “Mi congratulo con Matteo per aver dato una scossa”

La crisi di governo ha aperto il dibattito non solo tra le parti politiche interessate a trovare un accordo per proseguire con l’attuale maggioranza. Oltre al dialogo tra i massimi partiti che sostengono il governo Conte, Pd e 5s, con i parlamentari e i gruppi interessati a sostenere questa maggioranza in sostituzione di Italia Viva, c’è anche un altro dibattito. E’ quello di chi sta all’opposizione di questo governo0 e ne vorrebbe un altro. Oltre ai partiti che sono fermi sulle posizioni di opposizione e che confermano, senza dubbio, di volere le urne, ci sono anche sostenitori che appartengono alla società civile. Tra questi, c’è Flavio Briatore che attraverso un video pubblicato su Instagram, ha reso noto il suo parere sulla scelta di Matteo Renzi di mettere in crisi il governo nel pieno della pandemia.

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

Crisi di governo, Briatore appoggia Renzi

L’imprenditore parte subito con i complimenti al leader di Italia Viva: “Mi congratulo con Matteo per aver dato una scossa a questo governo. Bravo Matteo! Questa gente deve capire che non possono solo fare dei decreti e venire in televisione a raccontarci un sacco di balle”. Poi Briatore alza i toni: “Basta! Questa è gente che vive di teoria. Per portare avanti questo paese in un momento difficile serve gente brava”. Poi l’accusa al numero di consulenti che sostiene l’azione di governo e le critiche al commissario dell’emergenza pandemica Arcuri.

Leggi anche > Lombardia zona rossa, polemica di Fontana

Ha parlato di follia riferendosi all’acquisto dei dispositivi di sicurezza e non solo: “Ben venga che arrivi qualcosa di nuovo, ben venga che arrivi qualcuno che si impegni per questo paese, ben venga che arrivi qualcuno che sia bravo e competente. Serve gente competente per gestire questo paese”. La posizione di Briatore è chiara da tempo, in realtà. Non è la prima volta manifesta critiche contro l’azione di governo.

Leggi anche > Vaccini, l’appello ai guariti dal Covid