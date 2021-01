Covid, problemi polmonari dopo la guarigione: “Peggiori che nei fumatori”

La dottoressa Bankhead-Kendall ha condiviso le lastre polmonari dei pazienti covid, lanciando un allarme sugli effetti a lungo termine.

Trovandoci ancora in piena emergenza Covid-19, l’attenzione di media e medici è tutta rivolta sulla lotta agli effetti sul breve termine del virus pandemico. Sono ancora molti, troppi, i pazienti che giungono negli ospedali con insufficienze respiratorie e sono ancora troppi coloro che non sopravvivono all’attacco del Sars-Cov-2. Logico, dunque, concentrare la propria attenzione sulla prevenzione, sull’aumento del personale medico e della strumentazione utile a contrastare l’attacco del virus, sulla vaccinazione della popolazione.

Prima o poi, però, bisognerà fare i conti con quelli che sono gli effetti a lungo termine della malattia. In questo ultimo anno ci sono stati alcuni studi a riguardo ed è emerso che chi ha vissuto una malattia intensa potrebbe risentire degli effetti anche nei mesi successivi alla guarigione. Nei casi gravi, inoltre, potrebbe anche succedere che gli effetti della malattia permangano.

I don’t know who needs to hear this, but “post-Covid” lungs look worse than ANY type of terrible smoker’s lungs we’ve ever seen.

And they collapse. And they clot off.

And the shortness of breath lingers on… & on… & on.

— Brittany Bankhead-Kendall MD (@BKendallMD) January 4, 2021