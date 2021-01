Caterina Balivo nella vasca da bagno: la foto scatena i fan

Caterina Balivo ha sorpreso tutti con uno scatto originale nella vasca da bagno. I suoi fan sono rimasti a bocca aperta.

La Balivo continua a incantare e a stupire sui social. Dopo aver accantonato il piccolo schermo, la donna si è buttata a capofitto nel mondo dei social.

Non ci è voluto molto prima che il suo pubblico virtuale si ingrandisse a dismisura. La Balivo è seguitissima e non perde occasione di postare foto che la ritraggono nei momenti più disparati.

Caterina Balivo, Instagram è il suo nuovo regno

La sua è una bellezza unica che riesce ad essere allo stesso tempo semplice ed elegante. L’ex conduttrice ha annunciato ai suoi followers che è intenta a prepararsi per un weekend casalingo.

Come location per la foto ha scelto il bagno, più precisamente la vasca. In un gioco di contrasti basato sui colori chiari e quelli scuri dei suoi vestiti, i “likes” sono stati moltissimi. Ogni utente nota dettagli diversi, ma i complimenti per la sua eleganza sono molti.

“Meravigliosa questa foto con i capelli ricci“, “Scarpe stupende”. Questi sono solo alcuni dei commenti sotto al suo post. Una location non troppo convenzionale che rispecchia un po’ la sua personalità.

La Balivo è molto seguita sui sociale e su Instagram conta quasi un milione e mezzo di fan. Da quando è scattata la pandemia l’ex conduttrice si è dedicata completamente alla famiglia e agli affetti personali, ma nei suoi post non si dimentica mai dei fan.

Mentre teneva aggiornati i followers con le tante foto, non si è mai dimenticata di esprimere preoccupazione per l’emergenza sanitaria. Ha raccontato ansie e paure, trovando molto sostegno nella sua community. Sicuramente, la sua dedizione ai social ha aiutato a cementare il legame che aveva con i fan.