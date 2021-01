Carlo Franchi, addio al celebre pilota ‘Gimax’: aveva 83 anni

È scomparso Carlo Franchi, famosissimo pilota noto anche come ‘Gimax’ ed amico di altre leggende dei motori come Enzo Ferrari e Fangio.

Il mondo dei motori perde un pilota storico, molto acclamato nel corso della sua carriera che si era dislocata in particolar modo nel corso degli anni’60. È venuto a mancare nel corso delle prime ore di venerdì 15 gennaio 2021 Carlo Franchi, anche conosciuto come Gimax.

Nativo di Pogliano Milanese e da parecchio residente a Busto Garolfo, in provincia di Milano, ‘Gimax’ venne al mondo allo scoccare del 1938. Il percorso professionale di Carlo Franchi lo portò a concorrere anche all’estero. Spiccano le sue partecipazioni a diverse gare di durata, come la 24 ore di Le Mans e quelle di Daytona e di Spa, oltre alla prestigiosa Targa Florio. Diverse le vittorie ed i piazzamenti di prestigio ottenuti in diverse categorie motoristiche.

L’anziano ex pilota comparve in pubblico per l’ultima volta in occasione di un evento legato alla esposizione di svariati modelli storici di Ferrari. L’incontro si svolse nel 2019 a Legnano. Lui conobbe anche altri mostri sacri dei motori, come ‘il Drake’ Enzo Ferrari e l’asso argentino Juan Manuel Fangio, prima pilota nella storia della Formula 1 a vincere cinque campionati consecutivi.

Un primato resistito per 48 anni, quando questo record venne battuto e superato da Michael Schumacher sulla Rossa di Maranello. Franchi da diverso tempo era costretto a muoversi su di una sedia a rotelle. Tanti appassionati di motori lo stanno ricordando sui social network.