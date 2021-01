Caccia all’uomo internazionale, arresto per il noto golfista Angel Cabrera

Il famoso giocatore di golf, Angel Cabrera, finisce in manetta con delle gravi accuse. Le autorità erano sulle sue tracce da altri Paesi.

Guai per il golfista Angel Cabrera. Il 51enne argentino, tra i più forti giocatori al mondo nel suo sport, è finito in manette in Brasile dopo una caccia all’uomo internazionale. Le forze dell’ordine lo hanno tratto in manette con l’accusa di lesioni private ai danni di due sue ex compagne. Tra queste c’era anche la ex moglie, che proprio Angel Cabrera avrebbe minacciato di morte.

L’Interpol era sulle sue tracce già da inizio gennaio. Ma i problemi risalgono già a tempo addietro, con altre due denunce risalenti rispettivamente al 2017 ed al 2018, presentate in entrambe le circostanze da Silvia Rivadero, moglie di Cabrera in passato. Denunce che riguardavano i reati di aggressione, minacce e furto. Un’altra donna, ex fidanzata del golfista, tale Cecilia Torres, sostiene che l’uomo l’avrebbe picchiata ed avrebbe anche tentato di investirla nel 2016. Ma non finisce qui. Ci sono infatti altre due donne che accusano Angel Cabrera di avere subito lo stesso.

Angel Cabrera, arresto in Brasile dopo caccia internazionale

L’arresto è avvenuto a Rio de Janeiro, dove era arrivato dagli Stati Uniti dove si era sottoposto ad un intervento chirurgico al polso. La polizia brasiliana ha formalizzato all’uomo le accuse di aggressione, furto, intimidazioni e ripetuta mancanza di rispetto nei confronti delle autorità. Rimarrà in carcere fino a quando non sarà estradato in Argentina.

L’arresto è stato autorizzato dalla massima corte brasiliana, ha confermato la polizia. Per quanto riguarda la sua carriera, Cabrera fece parlare di sé acquisendo notevole popolarità con la vittoria dello European Tour nel 2001, al quale fece seguito la conquista degli US Open nel 2007. Unico sudamericano a riuscire in ciò.