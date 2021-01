Bianca Guaccero compie 40 anni: la verità sul flirt con Luca Bizzarri

La celebre Bianca Guaccero spegne oggi la sua quarantesima candelina. Scopriamo insieme qualcosa in più su di lei e sul suo passato.

La celebre Attrice Bianca Guaccero ha raggiunto oggi il 40esimo anno di età. La splendida conduttrice di Detto Fatto ha debuttato nel mondo dello spettacolo a soltanto 18 anni di età, e ancora oggi la sua figura è acclamata ed apprezzata. È nata a Bitonto, in provincia di Bari, il 15 Gennaio del 1981, sotto il segno del Capricorno, ed è una persona dal carattere forte e determinato. Il suo talento è apprezzato in tutta Italia e chiunque oramai riuscirebbe a riconoscere il suo sorriso tra mille.

La Guaccero è stata recentemente molto attiva per promuovere la body positive. “La bellezza vera è la libertà di essere ciò che siamo.” ha ricordato ai suoi più di 700mila follower. La donna combatte giornalmente contro il body shaming e come paladina dell’accettazione di sé e della bellezza naturale. Una posizione decisamente ammirevole, quella presa dalla conduttrice, che continua giorno dopo giorno a lottare a testa alta per far valere le proprie nobili idee.

Bianca è rimasta recentemente per un po’ sotto la luce dei riflettori a causa di un falso scoop che l’ha vista coinvolta. Secondo le indiscrezioni ci sarebbe stato tra lei e Luca Bizzarri un vero e proprio flirt. Ma non è finita qui, le voci mormoravano addirittura di nozze e matrimonio. La conduttrice si è subito premurata di smentire l’indiscrezione, e lo ha fatto proprio durante una puntata di Detto Fatto, chiarendo che si è trattato soltanto di una vera e propria bufala o, come lei l’ha definita, una ‘storia farlocca’.

Bianca Guaccero: vita privata e gossip sulla celebre attrice

Attrice e conduttrice, la splendida Bianca Guaccero compie oggi 40 anni. Il falso scoop inerente al flirt e all’ipotetico matrimonio con Luca Bizzarri non è stata l’unica indiscrezione ad aver attirato l’attenzione di tutti i curiosi. La Guaccero infatti è realmente convolata a nozze nel 2013, ma con il regista Dario Acocella. Insieme hanno dato alla luce una splendida figlia, Alice. Le cose tra i due non hanno però funzionato, e nel 2017 si sono separati. Tra gli ex fidanzati di Bianca rientra però un altro volto noto. Si tratta di niente meno che l’ex calciatore Nicola Ventola. Sembrerebbe proprio che lui e la conduttrice di Detto Fatto siano stati compagni di classe e che siano rimasti legati per molto tempo.