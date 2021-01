Barbara D’Urso, vestito cortissimo: si vede tutto, fan in delirio

Barbara D’urso manda in visibilio i suoi fan con un post che lascia poco spazio all’immaginazione: il vestito è cortissimo.

Il successo di Barbara D’Urso ormai è un dato assodato. La giornalista e conduttrice campana è riuscita a trovare una formula che funziona in ogni programma che conduce e a qualsiasi fascia oraria. Che conduca Pomeriggio Cinque, occupandosi di fatti di cronaca e di curiosità, o che conduca ‘Live non è la D’Urso’, concentrandosi soprattutto sul gossip, gli ascolti sono sempre all’apice.

Non è un caso che, dopo Maria De Filippi, proprio lei sia considerata la punta di diamante delle reti Mediaset e che anno dopo anno la sua presenza su Canale 5 sia in ascesa. Il successo televisivo si ripercuote anche sui social, dove la bella Barbara può contare su una nutrita schiera di fan pronti ad ammirare ogni suo scatto e commentare ogni suo stato d’animo.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Barbara D’Urso, il vestito è cortissimo: i fan vanno in delirio

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

La conduttrice è lusingata dall’attenzione che quotidianamente le riservano i fan sui social e non di rado si sofferma a ringraziarli con una frase gentile, o una foto dedica per chi la segue. Su Instagram poi, Barbara mantiene un rapporto maggiormente confidenziale, raccontando le sue giornate e le vicende che lasciano un segno sulla sua vita tramite stories, post e video.

Leggi anche ->Barbara D’Urso con l’aria innamorata mostra a tutti il “davanzale”

Altre volte fa capire che li pensa con una foto sul posto di lavoro, per fare capire loro che non ha il tempo di fermarsi a chiacchierare, ma che il suo pensiero è rivolto a coloro che la seguono con devozione. Questo è sicuramente il caso dell’ultimo post, in cui la D’Urso si mostra di spalle, con lo sguardo rivolto all’obbiettivo ed un sorriso che non riesce a nascondere nemmeno la mascherina che indossa. I fan, però, sono stati attirati dal cortissimo vestito che indossa e dalla prestanza fisica che ancora dimostra.

Leggi anche ->Barbara D’Urso svela i segreti della diretta: come si prepara