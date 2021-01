Bambina chiusa in auto, la mamma disperata: dramma a Ravenna

Una donna capisce immediatamente cosa è successo e si accorge della sua bambina chiusa in auto. Ed è la più totale disperazione.

Una bambina chiusa in auto ha costretto le forze dell’ordine ad intervenire d’urgenza. La vicenda è accaduta a Ravenna, presso Lido Adriano. Qui la piccola si era ritrovata suo malgrado prigioniera all’interno dell’auto della mamma.

Tutto è da imputar ad un improvviso guasto alla serratura. Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale Soccorso Pubblico facenti capo alla Questura della città romagnola hanno raccolto una chiamata di aiuto proveniente dalla madre della bambina chiusa in auto. La donna aveva lasciato il veicolo acceso con i finestrini chiusi e la figlioletta all’interno dell’abitacolo.

Bambina chiusa in auto, alla fine l’hanno salvata così

Ma subito dopo aveva realizzato che le serrature degli sportelli non si aprivano più in alcun modo, a causa di un guasto. Lei le ha provate tutte pur di aprire almeno una portiera. Ed aveva guidato la piccola a cercare di trovare una via di fuga, ma senza successo.

Alla fine non è rimasto altro da fare se non rompere un finestrino per far si che questa spiacevole vicenda si concludesse con un lieto fine. La bimba sta bene ed anche la mamma si è tranquillizzata. Episodi come questo purtroppo avvengono in ogni momento ed in qualsiasi parte del mondo, non poche volte con un finale tragico.