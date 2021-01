Alba Parietti, il messaggio strappalacrime: “mi manchi ogni giorno”

Alba Parietti commuove il mondo del web con un post molto toccante su sua madre. La donna è scomparsa circa dieci anni fa.

Il legame tra madre e figlia è indissolubile e la Parietti non manca di ricordarcelo con un post a cuore aperto su Instagram. La showgirl ha fatto commuovere il web con le sue parole.

E’ bastata una foto per catapultare la Parietti in un vortice di ricordi che le hanno fatto ricordare il genitore con dolci parole.

Alba Parietti, il ricordo di sua madre fa commuovere i followers

“Dolcezza rivedere questa fotografia. Ti eri appena svegliata in montagna, col tuo solito sorriso, con dudu la tua gattina preferita”. E’ con queste parole che inizia il ricordo della madre. Un post lungo nel quale convergono molti sentimenti, ma che fa trasparire l’affetto profondo che la Parietti prova nei suoi confronti.

La showgirl è sempre stata molto protettiva e riservata nei confronti della madre soprattutto a causa della malattia che l’affliggeva da tempo. Questo male aveva reso difficile il loro rapporto che in alcuni momenti diventata conflittuale. “Poteva essere una fata adorabile, e di colpo si trasformava in un mostro“. E’ così che l’aveva descritta durante un’intervista.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alba Parietti Officialpage (@albaparietti)

Nonostante questi momenti e le incomprensioni passate, l’affetto che provavano l’una per l’altra era indissolubile. “La tua tenerezza nei confronti dei più deboli, il tuo amore per la bellezza, la tua incapacità di provare invidia la tua grande capacità di volare sempre sopra la luce”. Il post pubblicato su Instagram prosegue in questo modo che fa ben capire come la parte più amorevole del genitore abbia alla fine prevalso sulla parte più provata dalla malattia.

Grazia Dipietromaria è scomparsa dieci anni fa a causa di un ictus, ma nel cuore della Parietti è come se lei vivesse per sempre. “Ti porto dentro e ogni mio respiro sarà anche il tuo di respiro. Ti amo mamma“. Un finale che strappa quasi una lacrima e una dichiarazione che ricorda quanto possa essere speciale il legame tra madre e figlia.