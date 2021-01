Uomini e Donne, anticipazioni Trono Classico: Davide bacia ancora

I tronisti di Uomini e Donne sono già tornati in studio, ma sembrano essere ancora molto confusi: le scelte sono lontane.

La puntata di “Uomini e Donne” si apre con il Trono Classico e con il tronista Davide Donadei, per il quale il lieto fine è ancora lontano. Dopo la registrazione andata in onda ieri, dove è stato mostrato che ha discusso con Beatrice e baciato Chiara durante un’esterna, il tronista ha deciso di voler vedere subito la prima.

Davide Donadei ha raggiunto Beatrice, che non si è presentata nella scorsa esterna, dopo aver terminato le registrazioni. I due hanno passato del tempo sulla terrazza della casetta e il tronista le ha chiesto se inizia a credere in loro come sta facendo lui: la risposta di Beatrice non lascia dubbi, lei ci ha sempre creduto, anche se ultimamente un po’ meno. La coppia si è lasciata andare a coccole e baci sopra la mascherina, finché Davide non ha chiesto di spegnere le telecamere ed è scattato il bacio, proprio come ieri era scattato con Chiara. Tornato in studio il tronista ha spiegato che l’ultimo bacio con Beatrice c’era stato mesi fa e aveva bisogno di comprendere le sue sensazioni di oggi. In più ha aggiunto che i due baci con le corteggiatrici sono stati molto diversi.

Davide Donadei, la scelta è lontana

Chiara era visibilmente adirata e quando Davide ha ballato con lei, i due hanno avuto modo di parlare. La discussione è degenerata e la corteggiatrice è scoppiata a piangere ma, secondo il tronista, le sue reazioni non sono mai spontanee. Davide ha affermato che fino al mese di novembre avrebbe scelto Chiara, dopo invece Beatrice. Quando sta con una non vede l’ora di vedere l’altra e si è detto ancora poco sicuro dei suoi sentimenti.

Il Trono Classico ha spostato l’attenzione su Sophie Codegoni, che ieri si è scontrata con Giorgio Di Bonaventura e lui oggi non si è presentato in studio. Dopo la registrazione, inoltre, il corteggiatore si è sfogato con la redazione e ha parlato della tronista in toni poco carini. Secondo lui Sophie “se la crede un po’ troppo e si pensa di essere chissà chi“. Matteo è sembrato contento dell’assenza del rivale, ma Maria gli ha fatto notare che rimanendo da solo potrebbe essere una scelta di ripiego.