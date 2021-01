Test visivo, cosa vedi per primo: forchetta o bottiglie?

Questo test visivo permette di individuare la caratteristica migliore della tua personalità cosa vedi per primo?

Per il test odierno abbiamo scelto un’immagine la cui finalità è individuare il lato migliore della tua personalità. Come potete vedere si tratta di un disegno bianco su sfondo nero che crea un’immagine principale ma che cela al suo interno altre figure. La vostra personalità in questo caso viene delineata dal vostro modo di osservare l’immagine, ovvero da come vi ponete in confronto ad essa: ne osservare l’interezza o scendete all’analisi dei dettagli?

Una mente maggiormente analitica solitamente si concentra sui dettagli, scorporando ciò che ha di fronte per analizzarla nel minimo particolare. Chi invece possiede una mente fantasiosa tende a guardare l’insieme e cerca di capire da dove partire per creare qualcosa di diverso e originale. Questo cosa ci dice sulla nostra personalità? Quali sono le nostre caratteristiche migliori e quali le peggiori?

Test visivo: vedi la forchetta o le bottiglie?

Esattamente come ogni altro test di questa tipologia vi viene chiesto di osservare rapidamente l’immagine e rispondere di getto alla domanda: quale figura vedi per prima? In base alla vostra risposta sarete suddivisi in due differenti categorie. Ovviamente si tratta di categorie generiche e non tutte le caratteristiche elencate sono necessariamente parte della vostra personalità.

La forchetta

Se la prima cosa che avete notato è una forchetta, significa che siete persone affidabili, generose e cordiali. La vostra sola presenza migliora la giornata di chi vi sta intorno e chiunque vi conosca non può fare a meno di fare affidamento su di voi. Anche quando le cose vi vanno male non perdete il sorriso, consapevoli che ogni bufera è passeggera e che il sole torna sempre a risplendere.

Le bottiglie

Se avete visto le bottiglie significa che siete delle persone serie e responsabili che sentono la necessità di prendersi cura degli altri. Quando c’è da prendere una decisione non lo fate di getto, amate rifletterci sopra, valutare i pro e i contro per essere sicuri che la vostra scelta sia la migliore sia per voi che per chi vi sta intorno. Ad uno sguardo superficiale potreste sembrare una persona noiosa, ma chi vi conosce bene sa che non lo siete affatto, quando volete sapete divertirvi ed essere divertenti, oltre a riuscire a rendere ogni cosa molto interessante e stimolante.