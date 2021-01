Tatarusanu, offese da RaiSport nell’intervista: “Guarda che faccia” VIDEO

Subito dopo Milan-Torino di Coppa Italia, RaiSport intervista il portiere rossonero Ciprian Tatarusanu. Ma avviene uno spiacevole imprevisto.

Dopo la partita Milan-Torino valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia, Ciprian Tatarusanu, portiere in seconda della squadra rossonera, si era intrattenuto ai microfoni di RaiSport per le consuete interviste del dopo partita. Solo che c’è qualcosa di imprevisto che ha riguardato il calciatore in questa circostanza.

Leggi anche –> Calciomercato Milan, colpo in attacco: assalto all’ex Juventus

Chiudiamo questa bellissima pagina di sport di Rai con le risate dallo studio e qualcuno che dice anche “guarda che faccia” a Tătăruşanu pic.twitter.com/bDkMn2bjNP — FedRedBlack2 (@FedRedBlack2) January 12, 2021

Dopo la vittoria della compagine di casa ai calci di rigore, Tatarusanu stava rispondendo al microfono dell’inviato di RaiSport, Alessandro Antinelli. Ma il collegamento da studio ha presentato qualcosa di inusitato e che molti utenti hanno trovato decisamente di cattivo gusto. Mentre Antinelli intervistava Tatarusanu, si sentivano in sottofondo alcuni commenti poco carini degli ospiti collegati dalla sede Rai. Ed anche delle risate irriverenti, il tutto a dileggio del calciatore. In particolare è possibile ascoltare un “Guarda che faccia”.

Leggi anche –> Calciomercato Inter, Eriksen titolare. Conte cambia idea, ora resta?

Tatarusanu, commenti irriverenti da studio su RaiSport: utenti furiosi

Rendetevi conto che livello.

Se domani prendo i soldi del canone e li uso per raccogliere merde in giro sono meglio spesi. pic.twitter.com/r0yCVliIEO — FedRedBlack2 (@FedRedBlack2) January 12, 2021

Antinelli stesso si è scusato a mezzo social per quanto successo, mentre altri se la prendono con il conduttore da studio, Marco Lollobrigida.

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, colpo in attacco: arriva l’annuncio

Rendetevi conto che livello.

Se domani prendo i soldi del canone e li uso per raccogliere merde in giro sono meglio spesi. pic.twitter.com/r0yCVliIEO — FedRedBlack2 (@FedRedBlack2) January 12, 2021

Ed altri accusano la Rai in generale, con l’annoso pretesto dell’essere costretti a pagare il canone per un servizio simile. Si attende ora un comunicato di scuse rivolto a Tatarusanu ed ai telespettatori, con tante proteste già apparse sui social.