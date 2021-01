Strange Love, anticipazioni dell’episodio del 14 gennaio su Real Time

By

Strange Love torna con tanti nuovi episodi. Scopriamo le anticipazioni sulle coppie stravaganti che vedremo questa sera.

Il programma targato Real Time, si basa sul presupposto che per ognuno di noi esista esista un’anima gemella. La serie cerca anche di andare contro corrente e di spezzare i canoni della bellezza standard.

E’ per questo motivo che vengono raccontate alcune relazioni romantiche fuori dal comune. Scopriamo chi saranno i protagonisti di questa serata.

Strange Love: ecco le coppie di questa sera

Il programma inizierà alle 21.20 e andrà in onda fino a tarda sera. Gli episodi saranno dunque molti e così vale anche per i protagonisti. All’inizio vedremo Mikel, una donna tutta curve, che ha fatto perdere la testa al marito con i suoi fianchi. La coppia è molto felice e presto rinnoverà i suoi voti. L’unica pecca è che la donna ha paura di non trovare un abito adatto alla sua fisicità.

I telespettatori faranno anche la conoscenza di LaRue Drummond. Una donna che ama molto le sue mani, tanto da avere le unghie lunghe ben 43 centimetri. LaRue partecipa a diversi speed dating per trovare finalmente una persona che la ami in tutto e per tutto.

Le sorprese non finiscono qui perché verrà raccontata la storia di un uomo della Georgia in cerca dell’anima gemella. Il suo soprannome di Babbo Natale potrebbe creare problemi. Chissà se troverà qualcuno disposto a uscire con lui. Nel frattempo l’episodio parlerà anche di Kristy Love e della sua decima di seno.

Tra gli altri protagonisti ci saranno: Madison Clark, in cerca di un uomo di altezza media e poi anche la donna con il girovita più piccolo del mondo. A fine serata ci saranno anche Asha Mandela, la “Rapunzel bruna” e suo marito e infine Tonya Moore, una bodybuilder, che cerca un compagno.