“Per andare a letto con Fedez…”: sfuriata di Chiara Ferragni sui social

Uno degli ultimi post di Chiara Ferragni su Instagram ha ricevuto un commento poco carino da parte di un utente: “Per andare a letto con Fedez ci vuole stomaco”. Ma lei gli risponde per le rime.

“Per andare a letto con Fedez ci vuole stomaco”. Non ha usato mezzi termini un utente di Instagram nel commentare una delle ultime foto postate da Chiara Ferragni sul social network che ha fatto la sua fortuna. L’influencer però non gliel’ha fatta passare liscia.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

L’unghiata di Chiara Ferragni su Instagram

Nelle scorse ore Chiara Ferragni ha condiviso su Instagram una serie di scatti di coppia con il marito Fedez. In una di quelle immagini l’influencer e il rapper sono nell’ingresso di casa, mano nella mano, pronti per uscire. Fin qui tutto bene…

Leggi anche –> Chiara Ferragni, la brutta caduta: ansia per la figlia

Il problema è che tra i tanti messaggi d’affetto è spuntato anche il veleno di qualche hater. Un utente in particolare ha scritto: “Per infilarti a letto con Fedez ci vuole stomaco”. Ma Chiara Ferragni gli ha risposto per le rime: “Ci vuole invece cervello per capire che un commento del genere non ha senso di esistere e chi lo scrive sta cercando il suo attimo di celebrità o proprio non capisce come funziona l’amore”. Una replica a tono che ha fruttato alla Ferragni il pieno di like.

Leggi anche –> Chiara Ferragni è impaziente: “Non riesco più ad aspettare”

Non è tutto: la moglie di Fedez ha reso pan per focaccia anche a chi l’accusa di essersi rifatta le labbra: “Che bel commento fatto da una persona che non capisce nulla di ritocchi estetici. Non mi sono mai rifatta le labbra e anche se lo avessi fatto, come minimo questo commento sarebbe maleducato”. Mai disturbare il cane che dorme…